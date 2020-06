Brasile: coronavirus, tribunale penale internazionale esamina denuncia contro Bolsonaro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le prove presentate alla Corte, ci sono tra l'altro le frasi con cui il presidente ha definito la pandemia una "influenzuccia", o l'adozione da parte del governo della campagna pubblicitaria "Il Brasile non può fermarsi" – che criticava l'adozione di misure di distanziamento sociale – che è stata successivamente ritirata. Inoltre sono state evidenziati i comportamenti contrari alle indicazioni sanitarie come la ripetuta partecipazione di Bolsonaro a manifestazioni e proteste pubbliche, che hanno causato grande concentrazione di persone. Tra le accuse contro Bolsonaro figura anche la decisione annunciata dal ministero della Salute di non adottare la politica dei test di massa per rilevare le persone infette, come raccomandato dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (Brb)