Mondo di mezzo: motivazioni Cassazione, non fu mafia, ma collusione sistemica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuna prova esiste che i pubblici ufficiali coinvolti neil'odieno processo fossero stati collocati dalla criminalità mafiosa all'interno della pubblica amministrazione, né che essi abbiano 'venduto' la propria funzione per paura o per essere stati costretti da Carminati e Buzzi ovvero dal'associazione criminale che a questi facevano riferimento". Lo scrive la VI sezione penale della Cassazione nelle motivazione depositate oggi alla sentenza dello scorso ottobre con cui la suprema corte ha cancellato il 416 bis, l'associazione di stampo mafioso, tra i capi d'imputazione per la condanna degli imputati nel processo "Mondo di Mezzo". "Né - prosegue la Cassazione - sono emerse nei confronti degli imprenditori forme di condizionamento prevaricatore in grado di inibire la concorrenza, perché non sono state evidenziate modalità intimidative mafiose finalizzate, ad esempio, ad allontanare soggetti economici dalla partecipazione alle gare: i fatti 'raccontano' di imprenditori che hanno accettato la logica spartitoria professata da Buzzi e dai suoi sodali, basata, però, non sull'intimidazione, bensì sugli accordi corruttivi". Corruzione, dunque, non mafia. Lo dice esplicitamente la suprema corte: "È stato accertato - si legge ancora - un fenomeno diverso, di collusione generalizzata, diffusa e sistemica"; "Un sistema gravemente inquinato non dalla paura, ma dal mercimonio della pubblica funzione". (Rer)