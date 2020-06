Imprese: Castaldi (M5s), per Ocse Italia prima per aiuti ma ancora molto da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Ocse, "nessuno ha fatto meglio del nostro governo, in rapporto al Pil, sul fronte degli aiuti finanziari e fiscali alle imprese. L'Italia si colloca al primo posto, seguita da Germania e Giappone. E' un giudizio che chiaramente fa piacere, ma restiamo con i piedi per terra: sappiamo che c'è ancora molto da lavorare, per far arrivare il sostegno dello Stato a tutti". Lo afferma in una nota il sottosegretario per i Rapporti con il parlamento, Gianluca Castaldi (M5s). "Abbiamo un Paese da far riprendere da una crisi grave e inaspettata – osserva - e non ci illudiamo che sia facile. L'impegno dovrà essere massimo e costante nel tempo", conclude. (Com)