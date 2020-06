Scuola: Pacetti (M5s), Gasparri su Roma parli di ciò che conosce se tira in ballo i bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del M5s in Campidoglio, Giuliano Pacetti, risponde al senatore e coordinatore romano di Forza Italia Maurizio Gasparri che in un comunicato ha affermato che gli asili nido della Capitale sono nel caos. In un post su Facebook Pacetti spiega: "Ci stiamo abituando a ricevere gli attacchi quotidiani da parte di Maurizio Gasparri. Anche oggi ho il dovere di rispondergli perché è arrivato a strumentalizzare i bambini. Voglio rassicurarlo ma soprattutto rassicurare tutti. L’assessora alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale Veronica Mammì e la presidente della commissione Scuola, Teresa Zotta, hanno già incontrato i rappresentanti dei nidi in convenzione e sono stati attivati I Municipi competenti per arrivare allo sblocco immediato dei pagamenti. Bisognerebbe - conclude Pacetti - parlare delle cose che si conoscono, specialmente quando lo si fa per attaccare qualcuno e si tirano in mezzo i bambini e le esigenze di tante famiglie". (Rer)