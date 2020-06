Coronavirus: Mulè (FI) su zona rossa, da Lannutti prova di furia ideologica grillina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, afferma che "sentire i Cstelle che attaccano la Magistratura, cavallo di Troia con il quale strumentalmente hanno sfondato a suon di populismo e del giustizialismo più becero le porte del Parlamento, fa tenerezza e suscita imbarazzo. Il senatore Lannutti - continua Mulè in una nota - in questo caso ha dato prova, attaccando volgarmente il procuratore aggiunto di Bergamo, Maria Cristina Rota, della furia ideologica grillina che non guarda in faccia la verità, quando è scomoda, ma prova ad ostacolare il corso della Giustizia per tentare di 'proteggere' il premier Conte. Volevano aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, ora sono come i tonni chiusi dentro la loro stessa trappola. La giustizia è uguale per tutti". (Com)