Mondo di mezzo: motivazioni Cassazione, non risulta disponibilità di armi né relazioni con altre mafie

- "È di palmare evidenza che non solo non risulta la 'disponibilità di armi', ma neanche sono state dimostrate nel giudizio le 'strette relazioni con altri gruppi mafiosi' (la stessa motivazione della sentenza di appello le esclude)". Lo scrive la VI sezione penale della Cassazione nelle motivazione depositate oggi alla sentenza dello scorso ottobre con cui la suprema corte ha cancellato il 416 bis, l'associazione di stampo mafioso, tra i capi d'imputazione per la condanna degli imputati nel processo "Mondo di Mezzo". (Rer)