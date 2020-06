Gli Usa confermano il ritiro dall'Iraq, inizia una fase di “dialogo strategico” Baghdad-Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti confermano l’intenzione di ridurre nei prossimi mesi le truppe dispiegate in Iraq, avviando al contempo una nuova e forse più complessa fase di “dialogo strategico”. La nomina del nuovo premier Mustafa al Kadhimi, ex capo dell’intelligence, ha infatti ammorbidito i rapporti tra Washington e Baghdad, resi ruvidi dall’ascesa dell’Iran nel periodo successivo alla vittoria militare contro lo Stato islamico. Ieri è svolto il primo incontro del dialogo strategico tra Stati Uniti e Iraq concordato ad aprile. La delegazione irachena - guidata dal sottosegretario presso il ministero degli Esteri, Abdulkarim Hashim Mustafa - e quella statunitense - con a capo il sottosegretario di Stato per gli Affari politici, David Hale – si sono trovate d'accordo sul fatto che - "alla luce di progressi significativi in direzione dell'eliminazione della minaccia costituita dall'Is" - nei prossimi mesi gli Stati Uniti "continueranno a ridurre le proprie forze in Iraq e discuteranno con il governo iracheno lo status delle forze rimanenti mentre entrambi i paesi volgono la propria attenzione allo sviluppo di una relazione di sicurezza bilaterale basata su forti interessi reciproci". Ufficialmente, la presenza militare statunitense in Iraq contava circa 5.000 effettivi a marzo, ma dopo il ritiro da tre basi il numero potrebbe essersi ridotto ulteriormente.L’Italia, da parte sua, dovrebbe confermare l'assetto attuale con un impegno massimo di 1.100 militari, inquadrati nella missione Prima Parthica, e potrebbe aggiungere agli assetti esistenti anche una batteria Samp-T in Kuwait per proteggere gli assetti nazionali, in considerazione dell’evoluzione dello scenario geopolitico nell’area delle operazioni. Non solo. Il governo italiano intende avviare la partecipazione di personale delle Forze armate alla missione dell’Unione europea Euam Iraq. La sede del comando dell’operazione – una missione consultiva a sostegno della riforma del settore della sicurezza civile in Iraq – sarà dislocata a Baghdad. L'esame dei documenti dovrebbe iniziare parallelamente nelle due Camere del Parlamento a metà giugno, secondo i documenti visionati da "Agenzia Nova". “Condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi”, come si legge nei documenti, la missione prevede l’impiego di due unità di personale militare e un fabbisogno per l’intera durata del mandato, iniziato il primo gennaio e che scadrà il 31 dicembre del 2020, di 265.850 mila euro.Gli obiettivi della missione europea in Iraq sono “fornire consulenza e competenze alle autorità irachene a livello strategico per individuare e definire i requisiti necessari all’attuazione della riforma prevista nell’ambito del programma di sicurezza nazionale iracheno”, oltre a “valutare la possibilità di un potenziale ulteriore impegno dell’Ue” per rispondere alle esigenze della riforma, “fornendo informazioni e facilitando le attività di pianificazione”; infine, “assistere la delegazione dell’Ue nel coordinare il sostegno alla riforma”. L’Euam si svolgerà in coordinamento con le Nazioni unite, in particolare con il Programma dell’Onu per lo sviluppo e con gli altri attori sul terreno, fra cui la Nato, la coalizione anti Daesh e gli Stati Uniti. (Res)