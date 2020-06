Scuola: Campidoglio, successo per il contest online rivolto ad adolescenti durante fase 1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso il contest "iononmiannoio" che Roma Capitale, attraverso il Dipartimento partecipazione, comunicazione e pari opportunità e l'Ufficio di scopo Innovazione per le politiche comportamentali, ha lanciato durante l'emergenza Covid-19 al fine di valorizzare i comportamenti e le attività dei ragazzi e delle ragazze durante il lockdown. Gli studenti sono stati invitati a pubblicare una foto o un video sul tema coronavirus per raccontare il modo in cui stavano trascorrendo il loro tempo rimanendo a casa. La campagna ha riscosso una notevole partecipazione: su Instagram, con l'hashtag "iononmiannoio", i post realizzati dai giovani hanno raggiunto 34.361 interazioni e oltre 23.000 like. Su Tik Tok, sempre con lo stesso hashtag i video hanno ricevuto un totale di 471.595 like. Il Contest è stato realizzato con la collaborazione di Feel center, di professori e ricercatori di Luiss, Università Bocconi, Harvard University e con il patrocinio del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Le scuole che hanno vinto il contest su Instagram sono state premiate con 5 targhe mentre i 10 video che hanno ricevuto il maggior numero di like su Tik Tok saranno rilanciati sul profilo dell'influencer Martina Gualtieri che ha collaborato al lancio della campagna. Inoltre, l'Università di Harvard ha premiato il primo classificato su Tik Tok con un iPad. (Com)