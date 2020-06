Coronavirus: a Pomezia nessun nuovo caso positivo, 52 guariti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Situazione stabile a Pomezia negli ultimi giorni, dove non si registra nessun nuovo caso positivo al Covid-19. Intanto sono 52 i cittadini guariti. Ad oggi rimangono 7 le persone positive di cui 2 ricoverate presso strutture sanitarie e 5 in isolamento domiciliare. Mentre 3 i cittadini posti in isolamento domiciliare preventivo (non positivi). "Dalla fine del lockdown, quindi in poco più di un mese, la situazione in Città è stata in costante miglioramento - dichiara il sindaco Adriano Zuccalà -. Ora siamo entrati in pieno nella fase 3: da domani riparte regolarmente il mercato settimanale del sabato in piazza San Benedetto da Norcia e con il nuovo Dpcm approvato ieri già dalla prossima settimana ripartiranno ulteriori attività. Abbiamo creato una sezione dedicata sul nostro sito istituzionale dove troverete le nuove modalità di accesso agli uffici comunali che stiamo riaprendo al pubblico con tutte le dovute cautele. Possiamo ripartire in piena sicurezza solo se ognuno nel proprio piccolo fa la sua parte". (Com)