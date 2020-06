Puglia: assessore Capone, sindaci s'impegnino a riaprire i luna park locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Chiediamo ai sindaci la massima collaborazione perché s’impegnino, laddove è possibile, ad agevolare la ripresa delle attività dei Luna Park e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante”. E’ l’appello messo nero su bianco, stamattina, dall’assessore regionale all’Industria turistica e culturale, Loredana Capone, e il presidente di Anci Puglia, Domenico Vitto, e inviato a tutti i sindaci di Puglia: "Ogni volta che entriamo in un Luna Park siamo subito attratti dalla musica, dalle luci, dai colori, ma quello cui molti non pensano è che dietro tutto questo c’è una grande macchina che si muove, fatta da centinaia di persone e famiglie. Nella maggior parte dei casi, infatti, è una tradizione che si tramanda da padre in figlio, una storia lunga generazioni. D’altra parte ci vuole competenza e capacità imprenditoriale, perché le spese sono tante, dalla sicurezza all’energia elettrica, ai suoli pubblici, alla logistica che è, peraltro, tra le più care, per non parlare della responsabilità, soprattutto quando si tratta di bambini. Per questa ragione con il presidente Vitto abbiamo voluto invitare i sindaci a ripensare il concetto di Luna Park, slegarlo dalla sagra o dalla Festa patronale, individuando nuovi luoghi, provando a immaginarlo come un valore aggiunto per le nostre città, un modo per essere vicini alle famiglie e ai bambini che più di altri hanno patito le limitazioni di questa terribile pandemia”.(Ren)