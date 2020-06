Usa-Cuba: Pompeo chiede liberazioni immediata di oppositore Ferrer da domiciliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha chiesto alle autorità di Cuba di revocare con effetto "immediato" gli arresti domiciliari imposti all'oppositore José Daniel Ferrer. In un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter, Pompeo ha parlato di un arresto "ingiusto" e ricordato "l'instancabile" lavoro portato avanti dal dissidente, in favore della "libertà dei cubani". Sforzi riconosciuti dall'organizzazione Vittime del Comunismo con la consegna della Truman-Reagan Medal. "Chiediamo al governo cubano di liberare immediatamente Ferrer dai suoi ingiusti arresti domiciliari", ha scritto il segretario di stato. José Daniel Ferrer, esponente del movimento Unione patriottica di Cuba (Unpacu), è da più parti individuato come la figura di punta delle opposizioni al governo di Miguel Diaz-Canel. L'uomo, 50 anni, ha subito diversi arresti, tutti da lui attribuiti a motivi "politici". (segue) (Nys)