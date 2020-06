Ue: Commissione invia a Stati proposta estensione applicazione del quadro su aiuti di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una proposta di estensione del campo di applicazione del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, adottato lo scorso 19 marzo a sostegno dell'economia per il Coronavirus, allargandolo a determinate micro e piccole imprese, comprese le start-up che erano già in difficoltà prima del 31 dicembre 2019. E' quanto ha inviato oggi la Commissione europea agli Stati membri per una consultazione. Lo ha annunciato la Commissione europea ricordando che il quadro temporaneo è stato modificato per la prima volta il 3 aprile per aumentare le possibilità di sostegno pubblico alla ricerca, sperimentazione e produzione di prodotti pertinenti a combattere l'epidemia di coronavirus, proteggere i posti di lavoro e sostenere ulteriormente l'economia. L'8 maggio, poi, la Commissione ha adottato un secondo emendamento che estende il campo di applicazione del quadro temporaneo alla ricapitalizzazione e alle misure di debito subordinato. La Commissione propone ora di estendere ulteriormente il campo di applicazione del quadro temporaneo consentendo agli Stati membri di sostenere determinate micro e piccole imprese, comprese le start-up che erano già in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 e di fornire incentivi per gli investitori privati di partecipare alle misure di ricapitalizzazione legate al coronavirus. (segue) (Beb)