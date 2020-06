Ue: Commissione invia a Stati proposta estensione applicazione del quadro su aiuti di Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri hanno ora la possibilità di commentare il progetto di proposta della Commissione. "Le microimprese, le piccole e le start-up devono affrontare sfide specifiche a seguito della crisi del coronavirus. Sono fondamentali per la ripresa economica dell'Unione", ha dichiarato la vicepresidente della Commissione europea per la concorrenza, Margrethe Vestager. "Ecco perché proponiamo di estendere il quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di fornire ulteriore sostegno alle micro e alle piccole imprese, comprese le start-up. Inoltre, proponiamo di introdurre condizioni che forniscano incentivi agli investitori privati per partecipare a ricapitalizzazioni a fianco dello Stato", ha aggiunto. "Ciò è positivo in quanto riduce la necessità di aiuti di Stato e il rischio di distorsioni della concorrenza. Continuiamo a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire che le imprese europee abbiano accesso alla liquidità necessaria urgentemente, per contribuire al rilancio economico post-coronavirus", ha concluso. (Beb)