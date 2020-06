Scuola: Matrisciano (M5s), da ministero risorse importanti per interventi antincendio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le tante priorità su cui il governo sta lavorando in queste settimane di emergenza, "uno dei fronti principali è quello della scuola. Oltre al grande piano di assunzioni tramite concorsi, la priorità resta ovviamente quella del rientro in sicurezza dei nostri studenti e docenti a partire da settembre. Questo obiettivo passa anche attraverso interventi sugli edifici scolastici che da troppo tempo venivano rinviati perché non finanziati. Grazie al grande impegno della ministra Lucia Azzolina, il Ministero dell'Istruzione ha stanziato ben 96 milioni per interventi di adeguamento antincendio". Lo afferma, in una nota, la senatrice del M5s Susy Matrisciano, presidente della commissione lavoro e politiche sociali.Di questi oltre 4 milioni e mezzo di euro sono stati destinati al Piemonte e ben 800.000 euro per la sola provincia di Alessandria. "I lavori - aggiunge - riguarderanno 12 istituti del territorio. In questa fase più che mai è necessario procedere con velocità e concretezza per dare risposte alle esigenze dei cittadini. La scuola è da sempre al centro dell'agenda politica del Movimento. Continueremo su questa strada perché, come abbiamo sempre detto, se riparte la scuola riparte l'Italia". (Com)