Milano: fermati per il furto di un cellulare in Stazione Centrale, puntano coltello contro Polfer

- Fermato dalla Polfer per il furto di un cellulare, punta un coltello contro gli agenti. È successo ieri nella piazza della Stazione Centrale di Milano, dove due stranieri, un 23enne libico e un 21enne algerino, irregolari sul territorio nazionale, si sono accodati a una viaggiatrice. Uno dei due l’ha distratta chiedendole informazioni, mentre l’altro le ha sottratto il cellulare dall’interno della borsa. L’azione però non è passata inosservata agli agenti della Polizia ferroviaria, immediatamente intervenuti per bloccare i due uomini. Durante le fasi dell’arresto, però, uno dei due ha improvvisamente estratto dalle tasche dei pantaloni un coltello multiuso con lama aperta, puntandolo nella direzione degli agenti. I poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo e ad arrestarlo assieme al complice. I due fermati, condotti presso l’ufficio Polfer, sono stati trovati in possesso di un altro cellulare, che da accertamenti è risultato rubato poche ore prima a un anziano signore invalido, all’interno della linea 2 della metropolitana di Milano. Gli agenti hanno esteso la perquisizione alla dimora dei due, una stanza di un albergo adiacente alla stazione, dove sono stati recuperati e sequestrati numerosi altri cellulari risultati provento di furto. Il 21enne e il 23enne sono stati arrestati per furto aggravato, resistenza, possesso ingiustificato di un coltello e deferiti in stato di libertà per ricettazione e false attestazioni a pubblico ufficiale sull’identità personale.(com)