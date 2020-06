Coronavirus: Rozza (Pd), Regione Lombardia fa cresta su incentivi straordinari a medici e infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Possibile che, con il mare di soldi che ha ricevuto e riceverà dal governo, la Lombardia debba fare la cresta sui soldi destinati a chi ha dato tutto e ha rischiato molto per affrontare il virus?". Lo chiede in una nota la consigliera regionale Pd Carmela Rozza, spiegando che "la Regione Lombardia ha ricevuto dal governo 73 milioni di euro solo per gli incentivi a medici, infermieri e personale del servizio sanitario regionale, per il lavoro fatto durante l'emergenza Covid. Ne ha ricevuti e riceverà, per l'anno 2020, 727 milioni mal contati, che andranno anche per nuove assunzioni e per l'adeguamento degli ospedali. Oltre a questi, tutte le spese connesse al contrasto all'epidemia vengono rimborsate, sempre dal governo, a piè di lista". "A fronte di questo - prosegue Rozza - è incredibile che dai bonus destinati ai medici la Regione a guida leghista sottragga gli oneri riflessi e soprattutto l'Irap delle rispettive aziende sociosanitarie, che è una tassa regionale. È inqualificabile, stanno prendendo per il collo medici e infermieri". (com)