M5s: Crimi, con 'Riparte l'Italia' per raggiungere territori, Rete è in nostro Dna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Vito Crimi, osserva: "Raggiungere tutti i territori, girare l'Italia, per spiegare ai cittadini la mole enorme di interventi che il governo ha messo in campo per far fronte all'emergenza coronavirus. E anche per raccontare quello che vogliamo realizzare per il Paese nei prossimi mesi. È questo - continua il viceministro all'Interno su Facebook - l'obiettivo di Riparte l'Italia, il tour digitale del Movimento cinque stelle che parte lunedì prossimo, il 15 giugno, dalla Basilicata e che nelle prossime settimane toccherà tutte le Regioni. Gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook del M5s e interverranno i nostri esponenti di governo, portavoce nazionali, regionali, sindaci ed europarlamentari". (segue) (Rin)