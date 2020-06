M5s: Crimi, con 'Riparte l'Italia' per raggiungere territori, Rete è in nostro Dna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore, poi, prosegue: "Anche se non possiamo scendere fisicamente nelle piazze, vogliamo mantenere un filo diretto con le tante persone che hanno voglia di essere informate e aggiornate. Che vogliono sapere concretamente cosa stiamo facendo per gli italiani, cosa vogliamo realizzare e come. Scuola, sanità, lavoro, imprese, turismo, commercio. Sono tra i settori colpiti dalla crisi - sottolinea l'esponente del Movimento cinque stelle - per i quali siamo intervenuti fin dall'inizio dell’emergenza dovuta al Covid. Con il tour Riparte l'Italia vogliamo dare l'opportunità di conoscere più approfonditamente le misure e la possibilità di un confronto a chi ha voglia di intervenire con domande e considerazioni. La Rete è nel nostro Dna - conclude Crimi - e vogliamo continuare a utilizzare questo rivoluzionario strumento sempre di più, per far crescere consapevolezza e partecipazione collettiva". (Rin)