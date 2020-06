Turismo: Campidoglio, riaprono in sicurezza tre Tourist info point di Roma Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi riaprono al pubblico i tre Tourist info point di via dei Fori Imperiali, via Minghetti e Castel Sant'Angelo, che tornano ad accogliere cittadini e visitatori in tutta sicurezza. Lo comunica in una nota il Campidoglio. L'operatività dei corner turistici dedicati all'accoglienza è garantita dall'adozione di tutte le misure volte alla prevenzione del rischio epidemiologico: ambienti sanificati, dotazione di mascherine per il personale e pannelli in plexiglas sui banconi in corrispondenza di ciascuna postazione. In tutti i Tourist info point, strisce distanziatrici a terra consentono il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, mentre cartelli informativi sulle porte di ingresso informano sul contingentamento degli accessi, sull'obbligo di utilizzo della mascherina e sull'utilizzo del gel disinfettante per le mani, fornito in appositi dispenser. "La riapertura dei Tourist info point - dichiara Virginia Raggi, sindaco di Roma - è un bel segnale di ripartenza per la città, un invito a riscoprirla rivolto anche ai romani. Con le sue bellezze artistiche e i suoi gioielli culturali, Roma è una continua sorpresa per tutti. In attesa del ritorno dei turisti stranieri, questo momento ci vede orientati a un turismo di prossimità: per molti romani e italiani può essere l'occasione per riscoprirla e visitarla con calma, tornando anche a frequentare ristoranti e negozi". (segue) (Com)