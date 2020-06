Turismo: Campidoglio, riaprono in sicurezza tre Tourist info point di Roma Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a ricevere informazioni su eventi e accadimenti cittadini, i visitatori potranno acquistare i biglietti Atac e le tessere Mic card, per l'accesso dei residenti romani alla rete dei Musei civici. Dal 14 giugno, torneranno in vendita anche le card turistiche Roma pass da 48 ore e 72 ore, che propongono sconti per eventi e servizi turistici, nonché l'accesso gratuito illimitato alla rete del trasporto pubblico per l'intera validità della tessera. Si lavora intanto alla prossima riapertura dei restanti Tourist info point degli aeroporti di Fiumicino e Ciampino e della stazione Termini. La fascia oraria di apertura va dalle 9.30 alle 19, sette giorni su sette. Resta operativo, per le indicazioni a turisti e cittadini, anche il servizio telefonico 06.06.08, sempre attivo sette giorni su sette dalle ore 9 alle 19. (Com)