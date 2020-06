Crollo della lira e carenza di dollari sul mercato: perché si torna a protestare in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La caduta libera della lira libanese rispetto al dollaro statunitense ha portato la popolazione a ritornare in piazza per contestare l’operato del governo di Hassan Diab e per chiedere le dimissioni del governatore della Banca centrale (Banque du Liban – Bdl), Riad Salamé. Nel tentativo di placare gli animi, dopo la prima riunione del Consiglio dei ministri è emerso che la Bdl immetterà dei dollari sul mercato per regolare i tassi tra lira libanese e dollaro statunitense. A margine di una seconda riunione del capo dello Stato, Michel Aoun, del premier e del presidente del parlamento, Nabih Berri, quest’ultimo ha manifestato il proprio sostegno al governatore della Bdl e ha annunciato l’intesa su un tasso di cambio di 3.200 lire per un dollaro statunitense, a fronte di un picco superiore alle 5 mila lire raggiunto questa mattina agli sportelli di cambio. Dallo scorso ottobre a oggi la valuta locale ha perso circa il 70 per cento del valore.La svalutazione della lira libanese è legata a diversi fattori: l’assenza di dollari sul mercato interno, la chiusura dei confini a causa della Covid-19 e quindi l’assenza di turismo, l’elevata richiesta di moneta verde, la domanda di dollari da parte dei siriani che risiedono in Libano. In particolare, nel paese dei cedri vi è un’elevata richiesta di dollari perché il paese è dipendente dalle importazioni per soddisfare i bisogni primari, e, parallelamente, molte famiglie mandano i loro figli a studiare all’estero a cui mandano valuta forte. Nelle ultime settimane, inoltre, la situazione è peggiorata in vista dell’imposizione di nuove sanzioni alla Siria da parte degli Stati Uniti (Caesar Act) a partire dal 17 giugno. In particolare, la lira siriana è passata da un tasso di cambio di 2.300 per un dollaro e 5mila lire nell’ultima settimana.Secondo quanto dichiarato da Nasser Saidi, ex vice governatore della Bdl al “Financial Times”, il governo può fare poco per fermare il crollo della valuta locale perché “si tratta di un mercato in contanti e non del solito mercato forex. La banca centrale non è più in grado di intervenire”. Per l’ex funzionario della Bdl le oscillazioni dei prezzi della lira sono state guidate da quattro fattori principali: l’incertezza degli operatori valutari sulla politica del governo; la stampa di valuta per coprire il deficit fiscale provocato dal crollo delle entrate fiscali; l’impatto economico del corinavirus; il panico nel mercato dei cambi della Siria dove gli imprenditori stanno anticipando l’impatto di nuove sanzioni statunitensi che entreranno in vigore la prossima settimana.Il mercato ufficiale dei cambi è quasi scomparso dallo scorso anno dopo una grave carenza di liquidità che ha impedito alle banche commerciali di accedere ad adeguati fondi in dollari. Nel frattempo, i correntisti sono stati tagliati fuori dai loro risparmi da restrizioni bancarie intese a contenere il deflusso di dollari dopo l’inizio delle le proteste a ottobre, bloccando ulteriormente la fragile economia del paese. Secondo le stime del governo di aprile circa il 48 per cento della popolazione vive in condizioni di povertà, che entro la fine del 2020 potrebbe riguardare il 60 per cento della popolazione.Gli indicatori dei prezzi al consumo diffusi dall’Amministrazione centrale di statistica riflettono un incremento dell’inflazione. L'indice mensile dei prezzi al consumo ha raggiunto i 160,90 punti ad aprile, +25,36 per cento rispetto a marzo e +46,55 per cento su base annua. La base (100) considerata è quella di dicembre 2013. I prezzi degli alimenti e delle bevande analcoliche hanno registrato un fortissimo aumento mensile (+79,48 per cento), così come quelli dell'alcool e del tabacco (+83,30 per cento). Tuttavia, l'abbigliamento e le calzature hanno registrato l'incremento maggiore di questo mese (+88,35 per cento), seguito da ristoranti e hotel (+85 per cento). L'unico calo dei prezzi rispetto a marzo è stato quello dei costi delle abitazioni (-2,95 per cento), in particolare di acqua, elettricità, gas e altri idrocarburi (-8,05 per cento). I prezzi sono aumentati ad aprile in tutti i mohafazat (le regioni) su base mensile, a partire da Libano-Nord (+ 31 per cento), Bekaa (+ 26,36 per cento), Nabatiyé (+26,10 per cento), Libano del Sud (+24,93 per cento), Monte Libano (+24,03 per cento) e Beirut (+21,15 per cento).Le prime manifestazioni per il deterioramento della situazione economica nel paese si sono verificate alla fine dell’estate del 2019 e hanno portato alle dimissioni l’ex premier Saad Hariri. Nei mesi successivi le casse dello Stato si sono ulteriormente svuotate e la pandemia Covid-19 ha aggravato una situazione già delicata. Nell’occhio del ciclone è finito il governatore della Banca centrale, Riad Salamé, in carica dal 1993 e protetto dagli Stati Uniti, per la gestione della politica monetaria del paese e delle casse dello Stato. Tuttavia, l’articolo 70 della legge sul diritto bancario prevede che il governatore non possa rifiutare l’erogazione di somme di denaro pubbliche richieste dalle principali cariche dello Stato, pertanto non può essere ritenuto in alcun modo responsabile degli ammanchi di bilancio. Secondo gli esperti la maggior parte dei fondi rubati finirà nella categoria dei soldi sperperati, quindi non saranno individuati i responsabili. Oggi sia il presidente del parlamento Berri che l’ex premier Saad Hariri hanno manifestato il proprio sostegno al governatore, affermando che la sua destituzione fuori discussione.La Banca del Libano ha cercato di arginare il crollo della valuta locale imponendo limitazioni ai prelievi in dollari e ai trasferimenti di denaro all’estero che hanno provocato una nuova ondata di proteste già a partire dal 17 aprile, culminate con la morte di un manifestante e con incendi nelle sedi di alcuni istituti di credito. Le manifestazioni si erano placate dopo che il 30 aprile il governo ha approvato un piano di salvataggio dell’economia - la cui versione ufficiale redatta insieme a Francia e Stati Uniti è in lingua inglese - che prevede, tra le altre cose, l’assistenza del Fondo monetario internazionale. Complessivamente, a fronte delle riforme economiche, il Libano dovrebbe poter contare su un prestito di circa 10 miliardi di dollari da parte dell’Fmi, e di altri 11 miliardi circa promessi dalla Comunità internazionale in occasione della conferenza Cedre del 2018.Malgrado la galoppante crisi economica, non appare probabile che il governo impegnato nei negoziati con l’Fmi possa cadere. L’esecutivo Diab, per legge membro della comunità sunnita, ha ottenuto l’appoggio di Cpl, Marada, Hezbollah e Amal, ma non quello della sua comunità di appartenenza, delle Forze libanesi e del partito socialista progressista del druso Walid Joumblatt. Soltanto sei dei 21 deputati sunniti del parlamento, infatti, hanno votato la fiducia a Diab. Il governo tecnico, espressione della maggioranza in parlamento (Cpl-partiti sciiti), ha provocato una nuova ondata di proteste nel paese già nel mese di febbraio.Secondo fonti citate dall’emittente “Lbci”, dagli ultimi incontri tra i massimi funzionari dello Stato sono state escluse le dimissioni del primo ministro Diab, come invece rivendicato dai manifestanti. Non vi sarebbe una reale alternativa all’esecutivo attuale, perché un eventuale governo in carica per il disbrigo degli affari correnti non sarebbe in grado di prendere decisioni significative per il paese. Nel paese c’è anche un dibattito sul ruolo del governatore della Bdl, Riad Salamé, e sull’ipotesi che venga destituito. Soprattutto nelle roccaforti del partito sciita Hezbollah a sud di Beirut vi sono stati dei manifestanti che hanno chiesto le dimissioni di Salamé. La maggioranza di governo formata da Hezbollah e dalla Corrente patriottica libera (Cpl) di Gebran Bassil spinge per le dimissioni di Salamé, che è ritenuto responsabile della crisi finanziaria nel paese. (Res)