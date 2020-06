Mondo di mezzo: motivazione Cassazione, da Corte di appello "ragionamento probatorio circolare" per dimostrare "mafiosità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel ribaltare la sentenza di I grado riconoscendo la "mafiosità" dell'associazione criminale guidata da Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, la Corte di Appello di Roma ha utilizzato "un ragionamento probatorio circolare". È questa una delle critiche più severe fatte dalla VI sezione penale della Cassazione alla sentenza di II grado. Per spiegare questo argomento gli ermellini fanno diversi esempi. Uno - abbastanza chiaro - riguarda "le minacce generiche" che diventano "intimidazioni mafiose" partendo dal presupposto dell'esistenza di un'associazione mafiosa. Quelle stesse intimidazioni, poi, diventano la prova dell'esistenza di un'associazione mafiosa stessa. La Cassazione sostiene dunque che la Corte di Appello abbia utilizzato "argomentazioni generiche e che si smentiscono con la stessa lettura" e ancora che "la sentenza è mirata non a dimostrare le condizioni della 'mafiosità', bensì a cercare indizi di conferma di una tesi preconcetta". Si legge ancora: "Invero, la Corte di appello, pregiudizialmente mossa dalla convinzione della fondatezza della impostazione dell'accusa e della tesi che il primo giudice non avrebbe trovato sufficienti elementi di segno contrario rispetto a tale tesi, ha conseguentemente valorizzato circostanze note che, però, non sono in grado di dimostrare alcunché". Il risultato, si legge ancora nelle motivazioni della suprema corte, è che "La corte di Appello senza alcun aggancio fattuale smentisce acriticamente la decisione del primo grado". Il primo grado aveva infatti negato l'esistenza di un'associazione di stampo mafioso, negando inoltre l'esistenza di un'unica associazione. La Cassazione ha ristabilito questa interpretazione dei fatti. (Rer)