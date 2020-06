Camera: lunedì audizioni su istituzione di Commissione parlamentare italiani all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 15 giugno, alle ore 18, il Comitato permanente sugli italiani nel mondo e la promozione del sistema paese della commissione Affari esteri della Camera, presso l'Aula della commissione Ambiente, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge recanti istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero, svolge le audizioni, in videoconferenza, di Michele Schiavone, segretario generale del Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie), Silvana Mangione, vice segretaria generale del Cgie per i Paesi anglofoni extraeuropei, Giuseppe Maggio, vice segretario generale del Cgie per l'Europa e l'Africa del Nord, Mariano Gazzola, vice segretario generale del Cgie per l'America Latina, e Rodolfo Ricci, vice segretario generale di nomina governativa del Cgie. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)