Napoli: il prefetto Valentini incontra don Luigi Merola

- "Nella mattinata odierna, il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha incontrato don Luigi Merola, Presidente della fondazione ‘A voce d'e criature e i ragazzi che partecipano alle attività della fondazione che ha sede a Napoli nella storica Villa di Bambù, bene confiscato alla criminalità organizzata". La notizia in un comunicato della Prefettura: "La fondazione realizza progetti ed interventi di natura assistenziale, aggregazione sociale e integrazione culturale, nonché percorsi di collocazione occupazionale per i ragazzi anche attraverso attività di doposcuola, laboratori di musica, sport, decoupage, arti bianche, giornalismo e fotografia". E dunque: "Nel corso dell’incontro si è svolto un proficuo dialogo fra i ragazzi che collaborano con l’attività della fondazione e il prefetto che ha rivolto l’apprezzamento per l’alto valore sociale per le iniziative poste in essere dalla fondazione in un contesto ambientale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata e significativa vulnerabilità sociale".(Ren)