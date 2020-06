Fase 3: Marin (FI), a italiani non servono riti mediatici ma fatti concreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Conte non è stato votato dagli Italiani: non essendo stato eletto ma nominato, sembra non sentire sua la democrazia parlamentare. Così in una nota Marco Marin, deputato di Forza Italia. “Forse per questo vive il confronto con l'opposizione in Parlamento come un inutile e fastidioso esercizio, e per questo in Parlamento ci viene pochissimo: anche in questo momento di emergenza si rifiuta di ascoltare le proposte concrete che provengono dall'opposizione”, ha detto, sottolineando che Conte “evita il confronto”. Così, ha aggiunto, il “presidente del Consiglio non eletto e mai votato dagli Italiani punta invece tutto su una grande passerella mediatica come gli Stati generali, ma l’Italia in questo momento di tutto ha bisogno meno che di riti mediatici”. Gli italiani, conclude, hanno bisogno di fatti concreti. (Com)