Sanità: Baglio (Pd), su San Raffaele Rocca di Papa Lega difende proprietà e non lavoratori

- Sulla vicenda San Raffaele di Rocca di Papa "ha ragione l'assessore Alessio D'Amato. Stupisce che la Lega sembri più interessata a difendere gli interessi dei proprietari che dei lavoratori e non sappia che le strutture interessate sono oggetto di inchieste e di verifiche amministrative". Lo dichiara, in una nota, la responsabile sanità del Pd Lazio Valeria Baglio. "Usare il licenziamento dei lavoratori come strumento di pressione è vergognoso. Rispettare le regole è l'unico modo per essere parte di un servizio sanitario pubblico", conclude Baglio. (Com)