Mondo di mezzo: motivazioni Cassazione, sentenza corte Appello basata su giudizi in fase cautelare

- "La Corte appello non ha articolato il proprio ragionamento probatorio prendendo spunto dal contenuto della sentenza di segno contrario di primo grado, rispetto alla quale avrebbe dovuto motivare in termini 'rafforzati', ma da quello della sentenza della Corte di Cassazione emessa nella fase cautelare, che aveva confermato le tesi dell'accusa". È questa una delle critiche più dure scritte dalla VI sezione penale della Cassazione alla sentenza della Corte di Appello di Roma sull'inchiesta "Mondo di mezzo" che, ribaltando il giudizio del Tribunale di I grado, aveva riconosciuto la "mafiosità" di un'unica associazione facente capo a Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. Dopo aver fortemente stigmatizzato questa impostazione la Cassazione prosegue: "Anche se fosse corretto un tale metodo, è di massima evidenza che la decisione di questa Corte in fase cautelare era intervenuta sulla scorta di fatti ben diversi, quanto alla consistenza della presunta banda mafiosa, essendo state prospettate circostanze di fatto che, nel processo, non sono state dimostrate". (Rer)