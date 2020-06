Monza: 14 reati, 7 denunce e 3 bici recuperate in un mese da presidio fisso della Polizia locale in via Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un mese in via Italia, a Monza, da quando c'è un presidio fisso della Polizia locale, sono stati accertati 14 reati, denunciate sette persone e recuperate tre biciclette, l'ultima delle quali ieri mattina. Lo fa sapere in una nota l'assessore alla Sicurezza del capoluogo brianteo, Federico Arena. "Dallo scorso 11 maggio – spiega – abbiamo voluto rafforzare il controllo di via Italia con un presidio fisso degli agenti di Polizia locale per più di nove ore al giorno, tutti i giorni dalle 9.30 alle 19. In un mese sono stati registrati 14 reati con sette persone denunciate a vario titolo e sono state recuperate tre biciclette rubate con l'identificazione dell'autore del furto. Numeri che dimostrano, ancora una volta, come la presenza delle divise in strada sia un deterrente per tutti i comportamenti illeciti. Più sicurezza significa più donne e uomini delle forze dell'ordine sulle strade. Vogliamo che le divise siano percepite come sicuro punto di riferimento". Ieri mattina un cittadino italiano, originario della Repubblica Domenicana, ha chiesto l'intervento degli agenti del 'Nost' (Nucleo operativo sicurezza tattica) in servizio in via Italia, perché gli era stata rubata la bicicletta che aveva appena appoggiato al muro adiacente al bar posto all'angolo tra via Manzoni e Largo Mazzini. (segue) (com)