Monza: 14 reati, 7 denunce e 3 bici recuperate in un mese da presidio fisso della Polizia locale in via Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base alla descrizione della bicicletta il personale della Polizia locale, dopo un rapido controllo nella zona, ha fermato nei giardini di via Visconti un 46enne italiano, che si stava affrettando a cedere la bicicletta in cambio di pochi euro per l'acquisto di sostanza stupefacente. Il soggetto è stato condotto al Comando di via Marsala per l'attività di fotosegnalamento, perché privo di documenti. Sono emersi numerosi precedenti, prevalentemente inerenti a reati predatori e formalizzata la denuncia del proprietario della bicicletta a cui è stato restituito il mezzo. Il 46enne italiano fermato è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato. Nella stessa giornata di ieri il personale dell'Annonaria, durante l'attività di controllo e presidio dell'area del mercato di piazza Cambiaghi ha trovato una bicicletta nascosta, presumibilmente di provenienza furtiva, e per questo è stata depositata presso il Comando. Nei prossimi giorni sarà pubblicata sulla pagina Facebook @bicicletteritrovatemonza, dove si trovano le bici rubate o smarrite, accompagnate da un codice di riferimento. In questo modo i proprietari possono controllare se la loro bicicletta è tra quelle recuperate dagli agenti. Sono una quarantina - fa sapere il Comune di Monza - le biciclette pubblicate sulla pagina Facebook. (com)