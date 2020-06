Mondo di mezzo: motivazioni Cassazione, sentenza non esclude presenza mafia a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le risultanze probatorie del processo non consentono affatto di affermare, sul piano generale ed astratto, che sul territorio del Comune di Roma non possano esistere fenomeni criminali mafiosi, quanto, piuttosto, che, con specifico riguardo al caso in esame, si è indebitamente piegata la tipicità della fattispecie prevista dall'art. 416-bis codice penale per farvi confluire fenomeni ad essa estranei". Lo scrive la VI sezione penale della Cassazione nelle motivazione depositate oggi alla sentenza dello scorso ottobre con cui la suprema corte ha cancellato il 416 bis, l'associazione di stampo mafioso, tra i capi d'imputazione per la condanna degli imputati nel processo "Mondo di Mezzo". (Rer)