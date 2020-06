Fase 3: Casellati, soldi devono arrivare subito o economia è morta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo al Tg3, ha voluto sottolineare che "ogni partito si assumerà le proprie responsabilità ed io penso che la Fase 3 debba significare lavoro, lavoro, lavoro, e quindi riaprire tutte le attività in sicurezza mettendo soldi nelle tasche degli italiani". Per la presidente "il fattore tempo è decisivo: se i soldi non arrivano subito dall'Italia e dall'Europa la nostra economia è morta".(Rin)