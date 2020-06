© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista degli Stati generali, in queste ore il capo politico del Movimento cinque stelle Vito Crimi "sta concludendo la raccolta di contributi a livello governativo e parlamentare avviata nei giorni scorsi". Il materiale costituirà "la base della proposta per il rilancio del Paese del M5s, che sarà resa nota nei prossimi giorni". Lo riferiscono fonti del Movimento cinque stelle. (Rin)