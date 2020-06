Roma: Raggi, "Mondo di mezzo" non sarà mafia, ma si avvicina molto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza che ha condannato Buzzi e Carminati per i reati contestati nell’operazione “Mondo di Mezzo”. "Non sarà mafia, ma le si avvicina molto", scrive in un post su Facebook Virginia Raggi, sindaco di Roma. "I giudici descrivono un sistema di corruzione che ha infettato il Comune di Roma per anni e la vita stessa della città, pur non confermando l’associazione mafiosa - aggiunge -. Vengono i brividi. Viene dipinto uno scenario inquietante, che abbiamo sempre denunciato, in cui operava un’associazione criminale fatta da funzionari corrotti, ambienti mafiosi legati a losche vicende del passato e politici conniventi. Questi ultimi, in particolare, secondo i magistrati, hanno dato vita a una realtà 'gravemente inquinata, non dalla paura ma dal mercimonio della pubblica funzione'. È forse questo l’aspetto più duro da accettare: la consapevolezza di una classe politica disposta a cedere agli appetiti della criminalità e pronta a distribuire appalti, lavori e favori". (segue) (Rer)