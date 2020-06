Roma: Raggi, "Mondo di mezzo" non sarà mafia, ma si avvicina molto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una vergogna - continua Raggi - che per anni ha umiliato chi ha sempre agito nel rispetto della legalità, chi non ha voluto stringere mani poco raccomandabili, pensando di poter concorrere in modo leale nelle gare bandite dall’amministrazione. A loro voglio rivolgermi. I cittadini romani non hanno deciso di invertire rotta e noi siamo autori di questo cambiamento: è fatto di procedure limpide, a volte più lente ma che hanno consentito di porre una volta per tutte la parola fine ad affidamenti diretti, appalti truccati, favori agli amici degli amici. I debiti che abbiamo trovato, le strade non asfaltate, le opere incompiute, gli autobus più vecchi d’Europa per i trasporti pubblici sono soltanto l’effetto di quel sistema corrotto. Tutto ha un costo. E lo stiamo pagando noi cittadini. Questo - sottolinea Raggi - abbiamo trovato al nostro arrivo in Campidoglio e, con fatica e determinazione, con il contributo di tanti dipendenti onesti, abbiamo impresso una svolta. Chi oggi dimentica o finge di ignorare le proprie responsabilità rispetto al passato, chi non ha mai compiuto un serio esame di coscienza, continua a fare un torto a sé stesso e alla comunità. La criminalità e le mafie a Roma c’erano prima e continuano a esistere. Noi però - conclude Raggi - continueremo a chiamarle per nome e a combatterle, perché è quello che i cittadini ci chiedono. Al loro fianco andremo avanti, sempre a testa alta". (Rer)