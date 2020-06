Migranti: Rampelli (Fd'I), rivolta in ex caserma Serena di Casier Treviso, Lamorgese intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivolta di migranti nell’ex caserma Serena di Casier vicino Treviso. E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fd'I. "E’ accaduto a Roma in piena pandemia, dove all'hotel Capannelle i migranti hanno dato in escandescenza causando l’intervento delle Forze dell'ordine dopo la presenza di alcuni casi positivi all'interno della struttura. Oggi - sottolinea Rampelli - avviene nell'ex caserma Serena di Casier vicino Treviso dove 300 richiedenti asilo, al secondo caso di positività e con il conseguente isolamento della struttura, hanno pensato bene di sequestrare il personale. Il ministro dell’Interno Lamorgese, che sulle rivolte degli immigrati è scomparso dai radar, pensa di riuscire a garantire la legalità nei centri d’accoglienza e nelle strutture preposte ad ospitare gli immigrati oppure dobbiamo attendere la fine dell’emergenza Covid?".(Com)