Cina: coronavirus, da domani provincia di Hubei abbassa livello di emergenza

- La provincia centrale cinese di Hubei, epicentro della pandemia di coronavirus, abbasserà il suo livello di risposta alle emergenze al livello tre a partire da domani, sabato 13 giugno. Lo ha annunciato oggi in una conferenza stampa Yang Yunyan, vicegovernatore della provincia. Il sistema di risposta all'emergenza prevede quattro livelli. Secondo l'autorità, parchi, luoghi turistici e locali pubblici consentiranno a un maggior numero di visitatori di accedere con un aggiornamento delle condizioni restrittive. Anche eventi come conferenze, mostre, partite sportive e spettacoli potranno svolgersi, seppur seguendo severe misure di prevenzione e controllo. Sale di karaoke, piscine e impianti sportivi saranno aperti in modo ordinato. Anche le scuole riprenderanno le lezioni con insegnanti e studenti che dovranno sostenere test dell'acido nucleico. Yang ha spiegato che la decisione si deve a diversi fattori; innanzitutto, la situazione epidemica è rimasta stabile e in miglioramento. Non ci sono stati nuovi casi confermati per 24 giorni consecutivi dall'ultimo caso confermato riportato il 18 maggio. Nei test a tappeto avviati dalla capitale provinciale di Wuhan non sono risultati nuovi infetti. "Inoltre, il tasso di rilevamento dei portatori asintomatici nella provincia ha mostrato una significativa tendenza al ribasso e il rischio di casi importati dall'estero è basso", ha aggiunto Yang.(Cip)