Coronavirus: pm Rota, grati di dichiarazioni Conte, Speranza e Lamorgese, massima collaborazione

- Le audizioni si sono svolte in un clima di "massima distensione e di massima collaborazione istituzionale". Lo ha detto ai cronisti uscendo da palazzo Chigi il procuratore aggiunto di Bergamo Maria Cristina Rota che nell'ambito dell'inchiesta sulla mancata istituzione delle zone rosse ad Alzano e Nembro durante l'emergenza coronavirus ha confermato di aver oggi sentito "come persone informate sui fatti" il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, il ministro della Salute Roberto Speranza e il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. "Ora noi ce ne andiamo grati della dichiarazioni che abbiamo avuto per completare il nostro lavoro", ha aggiunto. (Rin)