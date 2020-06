Libano: ancora proteste a Beirut, ecco le cause del crollo della lira e della carenza di dollari sul mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La caduta libera della lira libanese rispetto al dollaro statunitense ha portato la popolazione a ritornare in piazza per contestare l’operato del governo di Hassan Diab e per chiedere le dimissioni del governatore della Banca centrale (Banque du Liban – Bdl), Riad Salamé. Nel tentativo di placare gli animi, dopo la prima riunione del Consiglio dei ministri è emerso che la Bdl immetterà dei dollari sul mercato per regolare i tassi tra lira libanese e dollaro statunitense. A margine di una seconda riunione del capo dello Stato, Michel Aoun, del premier e del presidente del parlamento, Nabih Berri, quest’ultimo ha manifestato il proprio sostegno al governatore della Bdl e ha annunciato l’intesa su un tasso di cambio di 3.200 lire per un dollaro statunitense, a fronte di un picco superiore alle 5 mila lire raggiunto questa mattina agli sportelli di cambio. Dallo scorso ottobre a oggi la valuta locale ha perso circa il 70 per cento del valore. (segue) (Lib)