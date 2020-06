Libano: ancora proteste a Beirut, ecco le cause del crollo della lira e della carenza di dollari sul mercato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La svalutazione della lira libanese è legata a diversi fattori: l’assenza di dollari sul mercato interno, la chiusura dei confini a causa della Covid-19 e quindi l’assenza di turismo, l’elevata richiesta di moneta verde, la domanda di dollari da parte dei siriani che risiedono in Libano. In particolare, nel paese dei cedri vi è un’elevata richiesta di dollari perché il paese è dipendente dalle importazioni per soddisfare i bisogni primari, e, parallelamente, molte famiglie mandano i loro figli a studiare all’estero a cui mandano valuta forte. Nelle ultime settimane, inoltre, la situazione è peggiorata in vista dell’imposizione di nuove sanzioni alla Siria da parte degli Stati Uniti (Caesar Act) a partire dal 17 giugno. In particolare, la lira siriana è passata da un tasso di cambio di 2.300 per un dollaro e 5mila lire nell’ultima settimana. (segue) (Lib)