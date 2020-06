Libano: ancora proteste a Beirut, ecco le cause del crollo della lira e della carenza di dollari sul mercato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato da Nasser Saidi, ex vice governatore della Bdl al “Financial Times”, il governo può fare poco per fermare il crollo della valuta locale perché “si tratta di un mercato in contanti e non del solito mercato forex. La banca centrale non è più in grado di intervenire”. Per l’ex funzionario della Bdl le oscillazioni dei prezzi della lira sono state guidate da quattro fattori principali: l’incertezza degli operatori valutari sulla politica del governo; la stampa di valuta per coprire il deficit fiscale provocato dal crollo delle entrate fiscali; l’impatto economico del corinavirus; il panico nel mercato dei cambi della Siria dove gli imprenditori stanno anticipando l’impatto di nuove sanzioni statunitensi che entreranno in vigore la prossima settimana. (segue) (Lib)