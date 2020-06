Libano: ancora proteste a Beirut, ecco le cause del crollo della lira e della carenza di dollari sul mercato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato ufficiale dei cambi è quasi scomparso dallo scorso anno dopo una grave carenza di liquidità che ha impedito alle banche commerciali di accedere ad adeguati fondi in dollari. Nel frattempo, i correntisti sono stati tagliati fuori dai loro risparmi da restrizioni bancarie intese a contenere il deflusso di dollari dopo l’inizio delle le proteste a ottobre, bloccando ulteriormente la fragile economia del paese. Secondo le stime del governo di aprile circa il 48 per cento della popolazione vive in condizioni di povertà, che entro la fine del 2020 potrebbe riguardare il 60 per cento della popolazione. (segue) (Lib)