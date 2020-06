Libano: ancora proteste a Beirut, ecco le cause del crollo della lira e della carenza di dollari sul mercato (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli indicatori dei prezzi al consumo diffusi dall’Amministrazione centrale di statistica riflettono un incremento dell’inflazione. L'indice mensile dei prezzi al consumo ha raggiunto i 160,90 punti ad aprile, +25,36 per cento rispetto a marzo e +46,55 per cento su base annua. La base (100) considerata è quella di dicembre 2013. I prezzi degli alimenti e delle bevande analcoliche hanno registrato un fortissimo aumento mensile (+79,48 per cento), così come quelli dell'alcool e del tabacco (+83,30 per cento). Tuttavia, l'abbigliamento e le calzature hanno registrato l'incremento maggiore di questo mese (+88,35 per cento), seguito da ristoranti e hotel (+85 per cento). L'unico calo dei prezzi rispetto a marzo è stato quello dei costi delle abitazioni (-2,95 per cento), in particolare di acqua, elettricità, gas e altri idrocarburi (-8,05 per cento). I prezzi sono aumentati ad aprile in tutti i mohafazat (le regioni) su base mensile, a partire da Libano-Nord (+ 31 per cento), Bekaa (+ 26,36 per cento), Nabatiyé (+26,10 per cento), Libano del Sud (+24,93 per cento), Monte Libano (+24,03 per cento) e Beirut (+21,15 per cento). (segue) (Lib)