Libano: ancora proteste a Beirut, ecco le cause del crollo della lira e della carenza di dollari sul mercato (6)

- Le prime manifestazioni per il deterioramento della situazione economica nel paese si sono verificate alla fine dell’estate del 2019 e hanno portato alle dimissioni l’ex premier Saad Hariri. Nei mesi successivi le casse dello Stato si sono ulteriormente svuotate e la pandemia Covid-19 ha aggravato una situazione già delicata. Nell’occhio del ciclone è finito il governatore della Banca centrale, Riad Salamé, in carica dal 1993 e protetto dagli Stati Uniti, per la gestione della politica monetaria del paese e delle casse dello Stato. Tuttavia, l’articolo 70 della legge sul diritto bancario prevede che il governatore non possa rifiutare l’erogazione di somme di denaro pubbliche richieste dalle principali cariche dello Stato, pertanto non può essere ritenuto in alcun modo responsabile degli ammanchi di bilancio. Secondo gli esperti la maggior parte dei fondi rubati finirà nella categoria dei soldi sperperati, quindi non saranno individuati i responsabili. Oggi sia il presidente del parlamento Berri che l’ex premier Saad Hariri hanno manifestato il proprio sostegno al governatore, affermando che la sua destituzione fuori discussione. (segue) (Lib)