Libano: ancora proteste a Beirut, ecco le cause del crollo della lira e della carenza di dollari sul mercato (7)

- La Banca del Libano ha cercato di arginare il crollo della valuta locale imponendo limitazioni ai prelievi in dollari e ai trasferimenti di denaro all’estero che hanno provocato una nuova ondata di proteste già a partire dal 17 aprile, culminate con la morte di un manifestante e con incendi nelle sedi di alcuni istituti di credito. Le manifestazioni si erano placate dopo che il 30 aprile il governo ha approvato un piano di salvataggio dell’economia - la cui versione ufficiale redatta insieme a Francia e Stati Uniti è in lingua inglese - che prevede, tra le altre cose, l’assistenza del Fondo monetario internazionale. Complessivamente, a fronte delle riforme economiche, il Libano dovrebbe poter contare su un prestito di circa 10 miliardi di dollari da parte dell’Fmi, e di altri 11 miliardi circa promessi dalla Comunità internazionale in occasione della conferenza Cedre del 2018. (segue) (Lib)