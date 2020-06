Libano: ancora proteste a Beirut, ecco le cause del crollo della lira e della carenza di dollari sul mercato (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malgrado la galoppante crisi economica, non appare probabile che il governo impegnato nei negoziati con l’Fmi possa cadere. L’esecutivo Diab, per legge membro della comunità sunnita, ha ottenuto l’appoggio di Cpl, Marada, Hezbollah e Amal, ma non quello della sua comunità di appartenenza, delle Forze libanesi e del partito socialista progressista del druso Walid Joumblatt. Soltanto sei dei 21 deputati sunniti del parlamento, infatti, hanno votato la fiducia a Diab. Il governo tecnico, espressione della maggioranza in parlamento (Cpl-partiti sciiti), ha provocato una nuova ondata di proteste nel paese già nel mese di febbraio. (segue) (Lib)