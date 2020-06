Libano: ancora proteste a Beirut, ecco le cause del crollo della lira e della carenza di dollari sul mercato (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fonti citate dall’emittente “Lbci”, dagli ultimi incontri tra i massimi funzionari dello Stato sono state escluse le dimissioni del primo ministro Diab, come invece rivendicato dai manifestanti. Non vi sarebbe una reale alternativa all’esecutivo attuale, perché un eventuale governo in carica per il disbrigo degli affari correnti non sarebbe in grado di prendere decisioni significative per il paese. Nel paese c’è anche un dibattito sul ruolo del governatore della Bdl, Riad Salamé, e sull’ipotesi che venga destituito. Soprattutto nelle roccaforti del partito sciita Hezbollah a sud di Beirut vi sono stati dei manifestanti che hanno chiesto le dimissioni di Salamé. La maggioranza di governo formata da Hezbollah e dalla Corrente patriottica libera (Cpl) di Gebran Bassil spinge per le dimissioni di Salamé, che è ritenuto responsabile della crisi finanziaria nel paese. (Lib)