Coronavirus: la verità sulle dimensioni dell'epidemia in Brasile e negli Usa

- La lettura di quotidiani e notiziari porta spesso a considerare che Stati Uniti e Brasile hanno sofferto più di altri paesi e in modo drammatico la crisi del nuovo coronavirus. La realtà appare però alquanto diversa. Negli Stati Uniti al coronavirus si attribuiscono sin qui 347 morti per ogni milione di abitanti, circa due volte e mezzo in meno degli 843 registrati in Belgio. In Brasile, i morti per milione di abitanti sono 195,3, oltre quattro volte in meno rispetto alle vittime censite a Bruxelles e dintorni. Opportunamente pesato sul totale della popolazione, l’indice di mortalità toglie dunque a Brasilia e Washington il ruolo di "grandi appestate" concesso loro molte volte dai media. Sotto il Belgio, in una classifica dominata fino all’ottavo posto da paesi europei, c’è il Regno Unito, che di morti in assoluto ne conta oltre 41 mila, per un indice pari a 620,8 per milione. E prima di arrivare agli Usa, mettendo in fila dati estrapolati dal database della Johns Hopkins University, bisogna passare dalla Spagna (580,8 morti per milione), dall’Italia (565,4), ma anche dalla Svezia, Francia, Irlanda e Paesi Bassi. (segue) (Res)