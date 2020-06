Coronavirus: la verità sulle dimensioni dell'epidemia in Brasile e negli Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il clamore evocato dalle prese di posizione del presidente Jair Bolsonaro - dalla scommessa sulla clorochina condivisa con l'omologo Donald Trump al braccio di ferro con le istituzioni per accelerare la ripresa dell'economia - il Brasile occupa il tredicesimo posto della dolorosa classifica della mortalità. Un dato ancora fluido, come riconoscono le stesse autorità sanitarie brasiliane spingendo almeno fino ad agosto l'evoluzione dei contagi e il conseguente aumento delle vittime. Ma il gigante amazzonico non ha neanche il primato tra i paesi dell'America latina, considerata la sofferenza dell'Ecuador, 3.720 morti su poco più 17 milioni di abitanti per un indice pari a 217,7. (segue) (Res)