Coronavirus: la verità sulle dimensioni dell'epidemia in Brasile e negli Usa (3)

- Non meno significativo è l'indice di letalità, il numero di morti sul totale dei contagiati, variamente presentato come misura della violenza del virus o come cartina tornasole delle risposte terapeutiche e dei sistemi assistenziali. Tra i grandi paesi, nella elaborazione dell'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc) si segnala la Francia con un tasso del 18,9 per cento. Il Belgio è al 16,16, l'Italia al 14,47 e il Regno Unito al 14,1 per cento. Negli Stati Uniti, paese che con oltre due milioni di casi detiene l'attuale record di contagi, l'indice è del 5,83 per cento. In Brasile, che con i suoi oltre 800mila positivi è dietro solo agli Usa, il dato è ancora più basso, il 5,69 per cento. E "grazie" ai grandi numeri di cui dispongono, Usa e Brasile tornano anche protagonisti della classifica di guariti: a Washington - dati aggiornati a mercoledì - se ne contano 816.436 e a Brasilia 396.692. Per la cronaca, l'Italia è quinta, con 171.338 guariti. (Res)