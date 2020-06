Kosovo: politici locali commemorano 21mo anniversario ingresso truppe Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arrivo delle truppe Nato in Kosovo è qualcosa che sarà ricordato per sempre con entusiasmo dai cittadini: lo ha sottolineato il primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti, in occasione del 21mo anniversario dell'evento. Anche il presidente kosovaro Hashim Thaci ha commentato l'evento, evidenziando che la Nato festeggia oggi i 21 anni di presenza in Kosovo. "La libertà del Kosovo è sopratutto il risultato della lotta eroica eccezionale e del sacrificio degli uomini e delle donne del nostro paese", ha dichiarato Thaci esprimendo gratitudine eterna verso la Nato, l'Ue ed i partner internazionali. Messaggi di congratulazione e di sostegno alle tradizionali alleanze internazionali del Kosovo sono arrivate dai leader politici di tutti i partiti del paese balcanico. (Kop)